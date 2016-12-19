«Шахтер»: планы на межсезонье

Стал известен план подготовки «горняков» ко второй части сезона.

После зимнего отпуска команда Паулу Фонсеки соберется 14-го января и проведет два сбора. С 14 по 22 января «Шахтер» будет тренироваться в испанской Ла-Манге. Затем команда вернется на несколько дней в Киев, а уже 25-го января начнет второй сбор в Португалии. «Оранжево-черные» отправятся в южный регион Алгарвe, где будут базироваться в городе Лагуш.

В Португалии дончане примут участие в турнире Atlantic Cup 2017 вместе с датским «Орхусом», шведскими «Юргорденом», «Эребру» и чешским «Яблонцем». Кроме того, тренерский штаб планирует еще два спарринга.

Португальский сбор должен завершиться 9-го февраля. Однако с учетом того, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтеру» предстоит провести в Испании, программа подготовки может измениться.

ФК "Шахтер"