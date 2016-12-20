Правительство обещает, что с ПриватБанком все будет хорошо – гарантирует бесперебойную работу банка и сохранность средств на счетах.

Национализация одного из крупнейших банков Украины поставила перед экспертами и украинцами вопрос «Что будет с ПриватБанком».

Национализация ПриватБанка

Национализация не повлияет на обычных вкладчиков, говорят о том, что будет с ПриватБанком и в правительстве, и бывшее руководство.

К клиентам ПриватБанка уже успел обратиться президент Петр Порошенко. «Обращаюсь к вам, уважаемые клиенты ПриватБанка. Сохраняйте спокойствие, новая администрация уже берет все рычаги управления в свои руки. Прямо сейчас, в эти часы и минуты», – заявил он.

Уже сейчас в ПриватБанке фиксируют рекордное снятие налички – по два миллиарда гривен в день. Из-за большой нагрузки в первые дни есть вероятность, что будут небольшие технические трудности.

Порошенко также зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» о гарантировании государством вкладов физических лиц, что проливает свет на то, что будет с ПриватБанком.

Документом вносятся изменения в ст. 57 о гарантировании вкладов физлиц. Если президентский законопроект одобрит парламент, вклады физических лиц будут гарантироваться государством не только в Государственном Ощадном банке Украины, но и в других государственных банках. По сути законопроект предусматривает государственные гарантии по вкладам физлиц в ПриватБанке, что будут означать наличие суммы в более 200 тыс. грн.

Что будет дальше с ПриватБанком

Национализация ПриватБанка может закончиться продажей, о чем заявил министр финансов Александр Данилюк на совместном брифинге с главой НБУ Валерией Гонтаревой.

«После того как банк полностью стабилизируется, начнет реализовывать стратегический план развития, государство планирует этот банк продать на прозрачных условиях», – сказал он, объясняя то, что означает национализация ПриватБанка. По словам Данилюка, это улучшит конкурентную ситуацию на рынке.

Что будет с затратами государства

Национализация ПриватБанка может обойтись бюджету в 4% ВВП. По оценкам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, этих средств хватило бы еще на один оборонный бюджет или на значительное сокращение дефицита Пенсионного фонда.

В ПриватБанк придется внести капитал, по предварительным оценкам Олега Устенко, в размере 100 миллиардов гривен. Фактически за это заплатит каждый украинский налогоплательщик.

«Это значительный объем средств, который ляжет на плечи налогоплательщиков. Странно, что собственник банка не остался в числе миноритарных акционеров. Это очень тяжелая ноша для страны, которая сделает дефицит госбюджета страны в 3% от ВВП. Это колоссальная величина для падающей экономики», – рассказывает исполнительный директор международного фонда Блейзера.

Фактически, за ПриватБанк заплатит каждый украинский налогоплательщик. К слову, по другим оценкам, «Приват» нуждается в докапитализации в 148 миллиардов гривен: государство выпустит облигации внутреннего государственного займа на 150 миллиардов гривен сроком на 30 лет.

Что такое «ПриватБанк»

«ПриватБанк» — крупнейший украинский банк. Его активы на 1 января этого года — 264 млрд грн, это 21% от активов всех банков страны. Здесь лежат 34% депозитов населения, это 19,5 млн вкладов, или 100 млрд грн. Банк имеет 2500 от­­делений по стране, 20 тыс. банкоматов и 110 тыс. платежных терминалов, выпустил 29 млн карт (почти 50% от общего количества). Для сравнения: второй по величине госбанк «Ощадбанк» имеет 4100 отделений, но всего 2 тыс. банкоматов и 11 тыс. ­терминалов.

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