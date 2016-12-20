Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Во вторник, 20 декабря, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

С 9 до 16 час. в связи с ремонтными работами без воды останутся жители ж/м Комсомольский, Кировский.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит своих абонентов запастись водой.