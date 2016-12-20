 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Вторник, 20 декабря, 2016

Во вторник, 20 декабря, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

С  9 до 16 час. в связи с ремонтными работами без воды останутся жители ж/м Комсомольский, Кировский.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит своих абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 час. будет прекращена подача электроэнергии в частном секторе ж/м Комсомольский, а с 11 до 16 час. — в нескольких домах на ул.Жукова (№ 6, 8, 22). Также с 10 до 16 час. не будет электроэнергии на ул.Азина.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования