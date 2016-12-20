Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Во вторник, 20 декабря, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.
С 9 до 16 час. в связи с ремонтными работами без воды останутся жители ж/м Комсомольский, Кировский.
Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит своих абонентов запастись водой.
Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 час. будет прекращена подача электроэнергии в частном секторе ж/м Комсомольский, а с 11 до 16 час. — в нескольких домах на ул.Жукова (№ 6, 8, 22). Также с 10 до 16 час. не будет электроэнергии на ул.Азина.
В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии,
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