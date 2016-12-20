Фронтовая Горловка: с сегодняшнего дня в школах начался карантин

Об этом в соцсети сообщила начальник управления образования Мария Полубан.

«В связи с резким подъемом заболеваемости ОРЗ и гриппом среди школьников, а также высоким процентом отсутствия на занятиях обучающихся, с целью предотвращения дальнейшего увеличения количества учащихся, заболевших ОРВИ и гриппом, все общеобразовательные организации ДНР переводятся с 20 декабря до особого распоряжения на очно-заочную форму обучения с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении.

При этом, все учителя работают согласно учебной нагрузке и находятся на своих рабочих местах.