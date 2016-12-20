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Фронтовая Горловка: «воевали» по полной

Вторник, 20 декабря, 2016

Ситуация в районе между Светлодарском и Дебальцево остается напряженной.

В понедельник бои здесь продолжились, причем снова возобновились они не как обычно вечером, а около полудня. Первые сообщения о стрельбе на северо-востоке появились около 11.30 по местному времени. Спустя несколько часов стрелять начали на юго-западе, а еще где-то через час загремела северная, северо-западная сторона.

Ближе к 17 час. практически все окраины Горловки «воевали» по полной. К этому времени уже начали применять и тяжелое.

Уже после наступления темноты один из горловчан так описал ситуацию: «Серьезные залпы из Горловки по северо-западу, стекла дрожат и люстры ходят».

Жители Торецка также хорошо слышали канонаду: «Не знаю, как в городе, окраины слышат мощные то ли залпы, то ли падения, с конкретной вибрацией по земле».

В дальнейшем, участки от Майорска до Гольмовского и от Светлодарска до Дебальцево/Углегорска оставались наиболее активными и громкими, хотя бывали и моменты затишья. Здесь продолжало работать тяжелое. Не прекратились бои и после полуночи, но они уже не были столь интенсивными.

Сохраняется напряжение и на других участках линии разграничения. По-прежнему «жарко» в районе ясиноватской развязки и авдеевской промзоны. Не спокойно в районе Докучаевска, Донецка и Мариуполя.



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