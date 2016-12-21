Украине выделили 200 млн. евро на восстановление Донбасса

Этот займ должен обеспечить улучшение инфраструктуры и качества жизни населения, которое пострадало от конфликта на востоке Украины.

16 декабря Европейский инвестиционный банк в партнерстве с Минрегионом подписал соглашение о сотрудничестве по оказанию технической помощи с целью способствования оптимальному использованию Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины в объеме 200 млн. евро.

По словам замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Романа Чуприненко, этот займ должен обеспечить своевременное достижение ожидаемых результатов и эффективное улучшение инфраструктуры и качества жизни населения, которое пострадало от конфликта на востоке Украины.

Согласно соглашению, ПРООН будет помогать осуществлять контроль над внедрением проекта. С этой целью ПРООН создаст региональную группу технической координации в Краматорске и четыре децентрализованные группы технической помощи ПРООН в Северодонецке, Харькове, Днепре и Запорожье, где социальные службы и инфраструктура загружены из-за массового наплыва внутренне перемещенных лиц.

Первый пакет проектов в рамках этого соглашения уже утвержден Кабмином. Он включает 69 проектов в пяти восточных областях Украины с общим бюджетом 21,9 млн евро. Почти половина этой суммы пойдет на восстановление медицинских учреждений, 35% − на образовательные проекты, 15% − на жилищные проекты, 3% − на прочие объекты социальных служб.

Большая часть проектов будет реализовываться в Харьковской (21 проект на 8,5 млн евро), Донецкой (17 проектов на 7,1 млн евро) и Луганской (26 проектов на 3,1 млн евро) областях. В ноябре была начата процедура закупок и объявлен первый тендер для Харьковской области по системе ProZorro.

Второй конкурс предложений был объявлен в июле 2016 года. За последние три месяца на конкурс было подано почти 1000 проектов. Сейчас около 830 проектов на общую сумму около 160 млн евро признали такими, которые отвечают критериям участия в программе. Ожидается, что проверка и окончательный отбор проектов будут завершены до февраля 2017 года, после чего начнутся закупки. По плану, в 2017 году поступят новые проектные предложения, что обеспечит полное освоение указанных 200 млн евро.

Чуприненко уточнил, что кредит предоставлен сроком на 20 лет под льготную ставку в размере 1,3%. В течение первых пяти лет Украина не будет выплачивать тело кредита, только проценты по нему. Пользоваться средствами будут, фактически, органы местного самоуправления, причем в Донецкой и Луганской областях средства будут получены безвозмездно, как субвенция, в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях будет осуществляться софинансирование совместно с местными бюджетами в соотношении примерно 80/20, поскольку ЕИБ не финансирует НДС.