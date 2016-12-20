СБУ задержала подозреваемых в контрабанде продуктов на неподконтрольные территории на 1,5 миллиарда гривен

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в течение последних двух лет коммерческая структура осуществляла псевдоэкспорт в страны Юго-Западной Азии и Ближнего Востока, а на самом деле сахар, молоко, мясо и др. поставлялись в «ДНР» и «ЛНР» транзитом через Россию.

В результате «вывоза» товаров за границу предпринимателям из бюджета был возмещен налог на добавленную стоимость в размере 260 миллионов гривен из госбюджета. Незаконно полученные средства злоумышленники использовали для производства металлоконструкций на предприятии, расположенном в «ЛНР». Затем эти изделия реализовывались через строительные гипермаркеты в Украине.

На две сотни банковских счетов и 160 крупногабаритных автомобилей, задействованных в противоправной схеме, наложен арест.

На данный момент задержаны пять человек, которых подозревают в организации канала незаконных поставок продуктов питания.