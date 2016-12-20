Многодетный переселенец усыновил еще пятерых детей

Под Одессой Сергей Дуда и его семья сумели начать жизнь с нуля.

Взяли только самое необходимое

У 56-летнего Сергея Дуды был свой строительный бизнес в Славянске. Однако с началом АТО мужчине с семьей пришлось покинуть родной город. В чемоданы упаковали только самое необходимое и забрали с собой сторожевого пса Атоса.

- Поначалу мы поехали в Полтавскую область к моей сестре, — рассказал Дуда. – Но жили там недолго. Семья то у нас немаленькая – я с женой Оксаной и пятеро детей. Чтобы не сидеть на шее, решили уехать и начать жизнь с чистого листа.

Перебраться постановили в Одессу. Никого из родных у них там не было, ехали на пустое место, но от знакомых знали, что в городе налажена волонтерская помощь. Когда приехали, первым делом обратились к ним. Те помогли найти временное жилье – дом за городом. Только начали обживаться – как вдруг новая беда. Позвонили из Славянска, сообщив о смерти знакомой. У женщины осталось пятеро детей.

Уговорил родного отца отдать детей

Узнав, что не стало многодетной мамы, Оксана и Сергей, долго не думая, решили на семейном совете забрать детей. Ведь их мать стала родной для семейства Дуды, да и деток они хорошо знали: часто видели в церкви, вместе отдыхали.

- Я связался с нашей службой по делам детей и отправился за малыми, — вспоминает Сергей. – К счастью, когда я приехал, наш город уже освободили. Но в управлении, куда я обратился со своим вопросом, мне сказали, что у детей есть родной отец и как это без него отдать? Пришлось уговаривать соцработников найти этого папу.

Сергей связался с бабушкой малышей, которая помогла выйти на отца. Оказалось, что он воевал на стороне «ДНР». Поначалу он даже угрожал Сергею, поняв, что потеряет детские деньги от государства, но после долгих уговоров согласился подписать отказ, признав, что не сможет поставить на ноги детей.

С социальными службами достигли компромисса: первым делом договорились о том, что Дуда возьмет их на свое полное материальное обеспечение, пока не удастся решить все формальности.

Родился 11-й ребенок

Так Маргарита, Паша, Андрей, Назар и Даниил оказались в доме Сергея и Оксаны. Новоиспеченные родители даже увидели в этом пополнении некий знак: их родные дети — один мальчик и четыре девочки. Говорят, видимо, так всевышний решил установить баланс в их доме. К тому же приемная дочь, шестилетняя Маргоша, оказалась одногодкой Сони — младшенькой дочери Сергея и Оксаны. Только дети совсем не похожи друг на друга: их малыши светленькие, а приемные – темненькие.

- Поначалу между детьми чувствовалось некое напряжение, было видно, что малыши ревнуют из-за того, что мы стали уделять внимание не только им, — признался глава большой семьи. – Но они все быстро поладили, сдружились и начали делиться игрушками.

А 20 ноября у Оксаны и Сергея родился еще один сын Вениамин. Уже 11-й!

Кстати, у взрослых дочерей Евгении и Юли есть собственные дети, а у Дуды - двое внуков. Но они уже живут отдельно.

КСТАТИ

Куют семейное счастье в собственной кузне

Четверо деток ходят в школу, а двое уже учатся в институтах. У каждого в доме есть обязанности: они моют по очереди посуду, убирают в комнате. Ребята поют в церковном хоре, играют на фортепиано и на гитаре.

Не так давно Сергей, пройдя обучение по программе переселенцев при поддержке благотворительного фонда, выиграл грант. Ему вручили 80 тысяч гривен, на которые мужчина смог открыть кузню. Мастерскую развернули прямо во дворе: там изготавливают на заказ ворота, перила, фонари, светильники, калитки, решетки, полочки, цветники, ограды. За пару месяцев у Дуды уже появились постоянные клиенты.

- Наш бизнес – семейный, участвуют все понемногу, — говорит Сергей. – Работать с металлом помогает зять Константин, а мой приемный сын Паша берется во всем подсобить. Видно, что мужчина растет. У него есть даже свой график, а я плачу ему зарплату – согласно табелю учета.

А дизайн изделий разрабатывает взрослая дочь Оксаны и Сергея, 21-летняя Наталья, которая училась на художника.

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