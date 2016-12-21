Фронтовая Горловка: бои не стихают

Горожане снова весь день слышали тяжелую канонаду.

Стрелять начали до полудня, причем сразу на участке от Майорска до Гольмовского начали применять тяжелое. После некоторого затишья (около 13.30 по местному времени) боевые действия здесь возобновились, но слышны были лишь перестрелки, а спустя еще час снова заработало тяжелое.

К вечеру ситуация особо не изменилась — на северных окраинах по-прежнему было неспокойно, разве что на северо-востоке несколько спала активность. Некоторое время продолжали стрелять и после полуночи.