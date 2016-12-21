Ночью Рада приняла бюджет на 2017-й год

Каким будет главный финансовый документ страны на следующий год.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о Государственном бюджете на 2017-й год. «За» проголосовали 274 депутатов (минимально необходимо – 226). Депутаты «ночевали» в Раде и проголосовали за документ в 4.53 утра. Теперь главную смету страны должны подписать спикер парламента Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.

В следующем году, согласно бюджету страны, украинцев ждет резкое повышение минимальной зарплаты. Другие социальные стандарты (пенсии и прожиточный минимум) увеличаться дважды – в мае и декабре 2017-го. Больше государству придется потратить и на субсдии (в этом году 40 миллиардов, а в следующем – 51). Сайт «Сегодня.ua» выяснил, что, согласно главному финансовому документу страны, ждет украинцев в следующем году.

Бюджет украинца: сколько дадут на субсидии, пенсии и зарплаты

Доходы бюджета в следующем году планируются на уровне 706,2 миллиарда гривен, при этом потратит государство 775,2 миллиарда. Разницу придется компенсировать за счет внешних кредитов и приватизации. Для сравнения, в прошедшем году доходы составили 603,4 миллиарда, а расходы – 676,9 миллиарда.

Традиционно больше всего Украина тратит на социалку. Так, только в Пенсионный фонд из бюджета направят 156,2 миллиарда гривен (в 2016-м – 145 миллиардов). Эти деньги позволят покрыть «дыру» в бюджете Фонда – средств, которые платят украинцы с зарплат, на выплату пенсий не хватает.

Несмотря на ряд шагов, которые предпринял Кабмин, дефицит Пенсионного фонда все еще исчисляется десятками миллиардов гривен.

При этом минимальная пенсия в следующем году будет увеличиваться несколько раз: в мае с 1247 до 1312 гривен, а в декабре – до 1373 гривен. Прожиточный минимум в январе составит 1544 гривни, в мае – 1624 гривни, а в декабре – 1700 гривен. В то же время минимальная зарплата в следующем году вырастет один раз – с начала года до 3200 гривен.

С учетом роста тарифов, больше придется потратить и на субсидии – в следующем году на «коммунальные скидки» направят 50,6 миллиарда гривен. При этом в пояснительной записке к бюджету сказано, что эта сумма подсчитана с учетом реформирования системы выплаты субсидий. Речь идет о «монетизации». Фактически, уже в следующем году деньги на коммуналку субсидиантам могут выдавать на руки. Сейчас в правительстве обсуждают возможные механизмы монетизации. Возможно, сэкономленные средства будут оставлять домохозяйствам и каждая семья сможет потратить их по собственному усмотрению. Еще один вариант – сэкономленное можно будет потратить на энергоэффективность, например, заменить окно или утеплить стены.

Аппарат Верховной Рады обойдется украинцам в 987 миллионов гривен в следующем году. Еще 47 миллионов потратят на освещение деятельности парламентариев в СМИ. Бюджет Генеральной прокуратуры – 4,6 миллиарда гривен, бюджет МВД – 46,1 миллиарда. Одно из самых богатых ведомств – министерство обороны (64 миллиарда гривен в министерство и еще 51,8 миллиарда на обеспечение деятельность Вооруженных сил).

«Это позволит обеспечить личный состав положенными видами денежного обеспечения и заработной платы с начислениями, энергоносителями и коммунальными услугами, продовольствием, вещевым и другими видами обеспечения в соответствии с установленными нормами», – говорится в документе.

На Министерство информационной политики потратят 251 миллион, на Национальное антикоррупционное бюро – 773 миллиона, Национальное агентство по предупреждению коррупции получит 577 миллионов гривен.

Откуда деньги

Основная доходная часть бюджета – налог на добавленную стоимость (НДС), который пополнит бюджет страны на 281,7 миллиарда гривен. На втором месте – налог на доходы физлиц (НДФЛ), который должны платить с зарплаты все работающие украинцы – еще 150,6 миллиарда гривен в бюджет. На третьем месте – акцизный налог (109,5 миллиарда гривен). В 2017-м отчисления НДФЛ увеличатся в первую очередь за счет роста минимальной зарплаты фактически в два раза (с 1600 до 3200 гривен).

Кроме того, в 2017-м планируются внешние заимствования в размере 174 миллиардов гривен. В то же время на обслуживание госдолга в следующем году государство потратит 11 миллиардов гривен.

«Увеличение указанных расходов связано с ростом государственного долга, что обусловлено необходимостью финансирования дефицита государственного бюджета за счет внутренних государственных заимствований и стоимости долговых инструментов на внутреннем финансовом рынке», – отмечается в пояснительной записке.

Отметим, на 2017-й правительство заложило в проект бюджета страны рост ВВП на 3%, при этом в этом году ВВП вырастет всего на 1%. Сам бюджет, по сравнению с прошлым годом, вырос на 16,9%. Стоит отметить, что в бюджете на 2016-й год дефицит был заложен в размере 3,7% ВВП (83,69 миллиардов), а в 2015-м – 4,1 ВВП (75.9 миллиардов).

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб поясняет: дефицит бюджета в 3% не должен сильно беспокоить. Во-первых, этот параметр согласованный с МВФ, во-вторых, такую же предельную норму дефицита бюджета должны соблюдать участники еврозоны в соответствие с Маастрихтскими критериями.

«Неформально считается, что это «допустимая» величина дефицита. Попытка сделать в текущих условиях бюджет бездефицитным не позволила бы увеличивать зарплаты бюджетникам, и замедлила бы потенциальный рост экономики», – уверен эксперт.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, приоритетными в следующем году будут сферы национальной обороны и безопасности, реконструкции и строительства дорог, сохранение децентрализации, введения масштабной энергоэффективности, поддержка аграрного сектора и образования. Так, общий бюджет на оборону и безопасность – 129 миллиардов.

«Мы более интенсивно поддерживаем нашу оборону и безопасность, мы должны больше аккумулировать ресурсов, которые дадут нам возможность обеспечить эффективность в оборонной сфере и в сфере безопасности нашей страны», – пояснил Владимир Гройсман.

Обменный курс национальной валюты по отношению к доллару в 2017-м году достигнет отметки 27,2-27,7 гривни, говорится в проекте бюджета. Вадим Иосуб считает, что такой прогноз вполне реалистичен, однако при условии, если «в стране будут продолжены быстрые и решительные реформы, которые будут сопровождаться помощью со стороны МВФ, ЕС и США». В противном случае доллар подорожает до 30 гривен.

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