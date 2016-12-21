Фронтовая Горловка:где можно купить елку

Как «Кочегарка» уже сообщала, в Горловке заработали елочные базары. Сегодня мы расскажем где они находятся.

Центрально-Городской район: ул. Кирова, 1; Комсомольская, 26; ул. Комсомольская (возле маг. «Пятачок»); от ул. Дзержинского до ТД «Веста»; на перекрестке ул.Комсомольская и Рудакова; ул. Виноградная,10б (Пантелеймоновка).

Калининский район: ул. Малыныча, 37 в.

Никитовский район: ул. Болотникова (возле рынка «Овод»); ул. Болотникова, 1; ул. Жукова, 22.

График работы — с 8 до 19 час.