Украина перешла на трехлетний экономический план

Бюджет-2017 предусматривает долгосрочные реформы в десяти ключевых отраслях.

Государственный бюджет на 2017 год вводит трехлетнее планирование бюджета и закладывает план развития экономики Украины на перспективу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«Гoсбюджет-2017 вводит трехлетнее планирование бюджета и закладывает план развития экономики страны на перспективу. Прогнозирование на несколько лет вперед позволит проводить системные глубокие реформы и улучшить бизнес-климат», – отметили в Минфине.

Ведомство подчеркивает, что в бюджете-2017 также указаны ТОП-10 сфер, которые получат приоритетное внимание и финансирование.

«Это ключевые направления системных реформ страны, среди которых обороноспособность, социальные стандарты, образование, здравоохранение, дипломатия, АПК, инфраструктура, энергоэффективность, культура и децентрализация», – пояснили в министерстве.