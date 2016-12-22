Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Горловки превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по аммиаку в 1,1 раза.

Сравнивая полученные данные с ноябрем прошлого года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, диоксида серы, диоксида азота, аммиака и фенола. На том же уровне осталось содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, сероводорода и формальдегида.

Сравнение ноября и октября нынешнего года показывает уменьшение концентрации пыли, оксида углерода, фенола, аммиака и формальдегида. На уровне октября осталось содержание диоксида серы, диоксида азота и сероводорода.

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ, в среднем по городу, превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по аммиаку – в 1,1 раза.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.