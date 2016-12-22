Тяжелоатлеты Донецкой области — вторые в Украине по результатам года

Об этом сообщили в управлении по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА.

В зачете среди регионов Украины по результатам уходящего года Донецкая область оказалась на втором месте, расположившись среди соседей — между Харьковской (первой) и Луганской (третьей).

Наибольший вклад в этот результат внесли спортсмены-юниоры, которые успешно представляют регион на всеукраинских и международных соревнованиях: Алена Шевкопляс, Игорь Обухов, Илья Куликов, Елена Коханенко, Максим Кобец.

В сообщении подчеркивается, что согласно проекту списков сборных команд Украины на 2017-й год представительство в них спортсменов Донецкой области должна увеличиться, как минимум, до 14-ти человек.