«Приватбанк» окончательно стал государственным

Национализация «Приватбанка» закончена, он окончательно перешел в собственность государства в лице Минфина. Об этом сообщается на странице Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в Facebook.

Соответствующее соглашение подписано между Минфином и ФГВФЛ.

«21 декабря 2016 подписан договор о продаже 100% акций ПАО КБ «Приватбанк» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов. С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины», — говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отчитываются, что в течение 72 часов были сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходной баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

Акции «Приватбанка» были проданы за одну гривну, поскольку его капитал приобрел отрицательное значение.

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