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На Новый год — новое перемирие

Четверг, 22 декабря, 2016

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об очередном прекращении огня на востоке Украины. Об этом шла речь во время их переговоров 21 декабря.

- Мы, члены трехсторонней контактной группы и представители ОРДО и ОРЛО, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность к соблюдению устойчивого режима прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря этого года по киевскому времени, — рассказал спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик в эфире телеканала «112 Украина».

В то же время российский представитель Борис Грызлов утверждает, что режим прекращения огня должен продлиться до Рождества.

- Итоги работы за год говорят о том, что минские сделки по-прежнему остаются на сегодня реальной основой для мирного процесса в Украине. Контактная группа согласовала обращение о полном и бессрочном прекращении огня в канун Нового года и Рождества, — цитирует Грызлова агентство «ТАСС».

КП в Украине



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