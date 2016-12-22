Фронтовая Горловка: весь день «гупало»

Четверг, 22 декабря, 2016
В окрестностях города боевые действия не стихают, напротив, в среду, 21 декабря, они были весьма интенсивны и продолжались весь день.
Основные боестолкновения вот уже практически пятый день происходят на северо-востоке — на Светлодарской дуге. Здесь давным давно используется и бронетехника, и тяжелая артиллерия. Звуки боев слышат в различных районах Горловки и в других близлежащих городах.
В среду тут также стреляли с самого утра. По словам местных жителей, на протяжении дня у некоторых в Горловке от мощных «бахов» с этого направления окна «ходуном ходили». В различных жилмассивах отмечались перепады напряжения.
Ближе к вечеру активизировались боевые действия на юго-западе и севере. В Зайцево применялись минометы. Снаряды падали за городской чертой, но один из них все же попал в частный дом. До ночи канонада не стихала уже по всей линии разграничения, которая огибает Горловку: «21:55. Ооочень тяжелое!!! походу где-то рядом стреляет!!!»,»22:30. Война по окраинам Горловки без передышки. До сих пор артиллерия не замолкает». Продолжились бои и после полуночи…
«Прилетело» и на окраины Дебальцево, где также повреждения в частном секторе получили несколько домов. Жарко было вблизи Докучаевска, в Авдеевской промзоне.