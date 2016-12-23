Фронтовая Горловка: тяжелое «работало» весь день

Артиллерия в четверг начала работать с самого утра.

Боевые действия возобновились не только на северо-востоке от Горловки, периодически были слышны перестрелки и на юго-западе. Около полудня неспокойно стало на севере и северо-западе. Так продолжалось на протяжении всего дня — бои на Светлодарской дуге не стихали, местные жители сообщали о канонаде, хоть и отдаленной, но мощной.

Вечером на некоторое время основные события переместились на участок от Майорска до Гольмовского, но ближе к ночи снова активизировалось восточное направление.

После полуночи бои были менее интенсивны, а ранним утром кроме продолжавшей шуметь Светлодарской дуги, некоторое время стреляли на юго-западе.