Украина откажется от угля из зоны АТО

Украина сможет полностью диверсифицировать поставку угля антрацитовой группы и отказаться от угля с неподконтрольных территорий за три года.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает «Укринформ».

«Мы диверсифицировали поставки угля антрацитовой группы не только на государственных компаниях, но и на частных ДТЭК и ТехНова. Стратегически мы планируем уменьшать зависимость от антрацита на 30%. И через 3 года полностью отойдем от угля антрацитовой группы из зоны АТО», — сказал Насалик.

Ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что с неподконтрольных территорий Украина получает уголь марки А в объеме до 9 млн. тонн в год.

Украинская правда