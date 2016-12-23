Утвержден бюджет Донецкой области на 2017-й год

Коллегия ДонОГА одобрила проект областного бюджета на следующий год.

Как сообщили в департаменте финансов облгосадминистрации, доходы бюджета утверждены в сумме 8,3 млрд. грн. (общего фонда бюджета — в сумме почти 8 млрд. грн., которые формируются за счет собственных и закрепленных доходов бюджета в сумме 1,6 млрд. грн. и субвенций из государственного бюджета в сумме 6,4 млрд. грн.).

Доходы специального фонда бюджета определены в сумме 350 млн. грн. (поступления в экологический фонд — 257 млн. грн. и собственные поступления бюджетных учреждений — 93 млн. грн.).

Расходная часть местных бюджетов области учитывает значительный рост социальных стандартов. Без учета субвенций из госбюджета на выполнение программ социальной защиты населения, которые передаются в полном объеме бюджетам городов и районов, расходная часть областного бюджета составит чуть более 3 млрд. грн. (на 22 % больше чем в 2016-м году).

Расходы областного бюджета остаются социально направленными, в т. ч. на здравоохранение приходится 42 % или почти 1,3 млрд. грн., на образование, с учетом содержания за счет средств областного бюджета учреждений профессионально-технического образования, расположенных как на территории районов, так и городов областного значения области — 33 % или 1,022 млрд. грн., содержание учреждений социальной защиты и социального обеспечения — 11 % или 322 млн. грн.

Всего расходы областного бюджета на 2017-й год определены в сумме, соответствующей доходам областного бюджета.

В составе указанных средств за счет средств субвенции из государственного бюджета на реализацию государственных программ социальной защиты населения предусмотрено 4,6 млрд., в т.ч.:

- почти 2,4 млрд. грн. предусмотрено на оказание помощи семьям с детьми через бюджеты городов и районов;

- 2,1. млрд. грн. приходится на энергосубвенцию;

- 59 млн. грн. - На приобретение твердого топлива и сжиженного газа.