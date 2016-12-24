Киев назвали самым опасным из городов Европы

В ежегодном докладе британской компании Mercer Киев назван самым опасным из европейских городов. Об этом сообщает Business Insider, передает 112.

Киев занял первое место в списке из-за продолжающегося вооруженного конфликта, а также большого количества акций протеста и краж.

Следующие места в тройке самых опасных городов заняли сербский Белград и греческие Афины.

Консалтинговая фирма Mercer составляет такой доклад с анализом качества жизни в городах мира каждый год. В рейтинге учитываются политическая стабильность в стране, уровень преступности, качество работы правоохранительных органов и многие другие показатели.

В прошлый раз в ежегодном докладе британской компании Mercer Киев занял одно из самых низких мест среди европейских городов по качеству жизни.

Апостроф