Фронтовая Горловка: контрабанда на полтора миллиона

Граждане Украины пытались незаконно провезти в Горловку комплектующие к телефонам, одежду, обувь, газовое оборудование для автомобилей, а также аккумуляторные батареи.

Противоправные действия остановили сотрудники спецподразделения налоговой милиции «Фантом», говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины.

В частности, партию товаров более чем на полтора миллиона гривен задержали в Новолуганском, которую перевозили в двух микроавтобусах. Водители признались, что груз везли в Горловку.

Личность владельца груза также установлена.