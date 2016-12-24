Фронтовая Горловка: после жарких боев пришло очередное перемирие

На протяжении всего дня в окрестностях города было неспокойно.

По установившейся в последние дни традиции, начиная с утра, гремела канонада, в основном, на северо-востоке. Во второй половине пятницы начали стрелять на юго-западе и западе, вечером зашумела северная сторона. В это же время во многих жилмассивах города отмечались перепады напряжения и перебои со связью.

В результате обстрелов в районе Светлодарской дуги без электроснабжения некоторое время оставалось Дебальцево. К счастью, энергетикам удалось оперативно его восстановить.По некоторым данным в самом населенном пункте повреждения получили несколько зданий.

Вечером значительно возросла интенсивность боевых действий также под Авдеевкой и Донецком. В районе Горловки наиболее активно стреляли на севере и юго-западе. Так продолжалось до полуночи по киевскому времени, после чего все стихло — вступил в силу очередной режим прекращения огня, о котором договорилась Минская контактная группа.

Надолго ли?