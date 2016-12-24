Как пересечь линию разграничения: сколько придется заплатить и как себя вести

Ежедневно тысячи местных жителей вынуждены пересекать границу между подконтрольной украинской власти территорией и самопровозглашенными «республиками». Иногда в очередях на блокпостах приходится проводить целые сутки, а пропуск, который выдают в Службе безопасности, необходимо обновлять каждый год. Заявки тех, кто не успеет вовремя обновить пропуск, могут рассматриваться даже дольше положенных 10 дней. Журналисты «Донецких новостей» выяснили, как правильно вести себя на блокпостах, и что нужно для того, чтобы оформить пропуск.

Как вести себя на линии разграничения

28-летняя Светлана каждый месяц пересекает линию разграничения, чтобы навестить больную маму. Девушка советует: чтобы быстрее добраться на неподконтрольную территорию, лучше пересекать блокпосты в общественном транспорте, а не в личном автомобиле. «Доехать до контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) можно за час или полтора. Уже там стоит дождаться своей очереди на автобус между блокпостами или до нужного города. Можно простоять три часа, а можно и полчаса всего, как повезет. В любом случае, ожидать в автомобильной очереди придется дольше, возможно даже с ночевкой», – рассказывает Светлана.

При этом девушка уверена, что добиться соблюдения своих прав на украинских блокпостах легче: если пограничники прекратили пропуск, возмущенные люди могут повлиять на возобновление работы, в то время как на блокпостах неконтролируемой территории лучше помалкивать.

Правоохранители по собственному усмотрению могут провести детальный осмотр всех сумок. Лучше всего в такие моменты не возмущаться, а выполнить просьбы пограничников. Житель Донецка Алексей советует не брать с собой дорогой телефон или же удалить всю информацию с карт памяти и доступ в профили в соцсетях.

«Подозрение на блокпостах неподконтрольной территории могут вызвать даже друзья в социальных сетях, которые фотографируются на фоне украинского флага. На украинских блокпостах также могут проверить информацию в телефоне, но это случается гораздо реже», – рассказывает дончанин.

Жительница Луганска Маргарита вспоминает: были случаи, когда людей обвиняли в связях с «ДНР», основываясь только на списке звонков. Мол, есть база телефонных номеров, с которой сверяются пограничники. Очень часто, по словам девушки, в «пособники» попадали люди с проукраинской позицией. Если в машине есть маленький ребенок, пенсионеры старше 80 лет или беременная женщина – на украинском блокпосту можно проехать без очереди.

На данный момент проезд через линию разграничения на такси из Донецка в Мариуполь обойдется в 350-400 гривен, в Бахмут дороже – 450-500 гривен. «Автобусы до КПВВ стоят дешевле: до «Новотроицкого» – около 70 рублей, до «Майорска» – около 100 рублей (еще недавно было 200)», – рассказывает жительница Донецка Алина.

К слову, пункты въезда/выезда работают без выходных круглосуточно. Машины на украинских блокпостах пропускают в летнее время с шести утра до восьми вечера, в зимнее – с восьми утра до пяти вечера, осенью и весной – с семи утра до полседьмого вечера.

Украинцам, которые родились не раньше 1998-го, и еще не оформили паспорт, придется предъявить справку о том, что документы уже поданы.

Как получить пропуск в зону АТО

Заявку на получение пропуска можно подать онлайн на сайте СБУ. Для этого понадобится прикрепить в свою анкету скан фотографии, паспорта, ИНН. Кроме того, придется предоставить документ, который подтверждает цель визита на неконтролируемую территорию. Например, свидетельство на право собственности на жилье, которое находится в зоне АТО, свидетельство о смерти, если собираетесь на могилу родственников и т. п.

На сайте СБУ в первую очередь необходимо зарегистрироваться, заполнить все поля: ФИО, номер телефона, адрес электронной почты. На емейл после регистрации придет письмо с логином и паролем от личного кабинета на сайте СБУ.

После надо нажать на кнопку «подать заявку» и заполнить заявку (лучше на украинском языке). Здесь нужно будет указать полное имя, серию и номер паспорта, адрес прописки и проживания. Заявка должна быть рассмотрена не позднее, чем через 10 дней. Но если заявка еще не рассмотрена, и при этом срочно нужно попасть на территорию, неподконтрольную украинским властям, можно назвать пограничникам на блокпостах номер заявки и рассказать, почему вам необходимо срочно пересечь линию разграничения. Руководитель Координационного центра по собственному решению может разрешить проехать без пропуска.

Стоит отметить:

переподать заявку может только тот, кто зарегистрировал ее ранее;

кнопка «Переподать» станет активной за два месяца до того, как срок действия пропуска закончится;

заявки, которые подали после конечного срока, удалят;

если пять раз использовать недействительные данные, IP-адрес автоматически заблокируют.

КОНТАКТЫ:

Координационный центр (г. Краматорск Донецкой области).

Тел. :(092)318-05-08; (067)334-07-95;

kramatorsk@atc.ssu.gov.ua

Координационная группа – Старобельский РО УМВД Луганской области (г. Старобельск , ул. Фрунзе, 20).

Тел.: (066)092-36-04, (096)243-84-02, (064-61)2-47-08, (064-61)2-02-50,

starobelsk@atc.ssu.gov.ua

Координационная группа – Великоновоселковский РО УМВД (Великоновоселковский РО ГУМВД Украины в Донецкой области, 85500 г. Великая Новоселка ул. Пушкина, 30).

Тел.: (097)258-38-47, (050)848-69-35, (063)555-26-75 (автоответчик)

velykanovosilka@atc.ssu.gov.ua

Советы местных жителей, пересекавших линию разграничения:

ехать на автобусе, а не личном автомобиле;

не противиться осмотру вещей и соблюдать спокойствие;

четко знать адрес, куда, к кому и зачем ты едешь в зону АТО;

не брать с собой дорогой телефон;

не рассказывать на блокпостах, откуда едешь в зону АТО, чтобы не вызывать лишних вопросов;

не брать с собой дорогостоящие вещи, особенно технику.

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