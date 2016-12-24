УЕФА назвал «Шахтер» одной из лучших команд Европы

Суббота, 24 декабря, 2016
Союз европейских футбольных ассоциаций определил команды, которые в первой половине сезона 2016/2017 лучше остальных проявили себя в национальных чемпионатах. Об этом сообщает УНИАН.
Команды выбирались по нескольким критериям: лучший результат в первой половине сезона, количество забитых/пропущенных голов и матчей, сыгранных вничью, и другим.
«Шахтер» победил в номинациях «Лучшее начало сезона» и «Лучшие результаты в гостевых матчах».
В целом таблицы от УЕФА выглядят так:
Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)
Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)
Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)
Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)
Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)