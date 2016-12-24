УЕФА назвал «Шахтер» одной из лучших команд Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций определил команды, которые в первой половине сезона 2016/2017 лучше остальных проявили себя в национальных чемпионатах. Об этом сообщает УНИАН.

Команды выбирались по нескольким критериям: лучший результат в первой половине сезона, количество забитых/пропущенных голов и матчей, сыгранных вничью, и другим.

«Шахтер» победил в номинациях «Лучшее начало сезона» и «Лучшие результаты в гостевых матчах».

В целом таблицы от УЕФА выглядят так:

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)

2,78 — «Шахтер» 2,53 — «Бенфика» 2,53 — «Челси» 2,47 — «Ювентус» 2,47 — «Реал»

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)

3,00 — «Ювентус» 3,00 — «Рома» 2,78 — «Шахтер» 2,75 — «Порту» 2,71 — «РБ Лейпциг» 2,71 — «Бенфика» 2,71 — «Брага»

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)

2,78 — «Шахтер» 2,44 — «Челси» 2,43 — «Реал» 2,43 — «Истанбул Башакшехир» 2,38 — «Барселона» 2,38 — «Бенфика»

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)

2,95 — «Монако» 2,67 — «Реал» 2,56 — «Барселона» 2,41 — «Ливерпуль» 2,38 — «Бавария»

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)