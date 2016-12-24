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УЕФА назвал «Шахтер» одной из лучших команд Европы

Суббота, 24 декабря, 2016

Союз европейских футбольных ассоциаций определил команды, которые в первой половине сезона 2016/2017 лучше остальных проявили себя в национальных чемпионатах. Об этом сообщает УНИАН.

Команды выбирались по нескольким критериям: лучший результат в первой половине сезона, количество забитых/пропущенных голов и матчей, сыгранных вничью, и другим.

«Шахтер» победил в номинациях «Лучшее начало сезона» и «Лучшие результаты в гостевых матчах».

В целом таблицы от УЕФА выглядят так:

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)

  1. 2,78 — «Шахтер»
  2. 2,53 — «Бенфика»
  3. 2,53 — «Челси»
  4. 2,47 — «Ювентус»
  5. 2,47 — «Реал»

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру) 

  1. 3,00 — «Ювентус»
  2. 3,00 — «Рома»
  3. 2,78 — «Шахтер»
  4. 2,75 — «Порту»
  5. 2,71 — «РБ Лейпциг»
  6. 2,71 — «Бенфика»
  7. 2,71 — «Брага»

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)

  1. 2,78 — «Шахтер»
  2. 2,44 — «Челси»
  3. 2,43 — «Реал»
  4. 2,43 — «Истанбул Башакшехир»
  5. 2,38 — «Барселона»
  6. 2,38 — «Бенфика»

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)

  1. 2,95 — «Монако»
  2. 2,67 — «Реал»
  3. 2,56 — «Барселона»
  4. 2,41 — «Ливерпуль»
  5. 2,38 — «Бавария»

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)

  1. 0,47 — «Порту»
  2. 0,53 — «Бенфика»
  3. 0,56 — «Бавария»
  4. 0,61 — «Шахтер»
  5. 0,65 — «Челси»
  6. 0,65 — ЦСКА Москва
Фокус

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