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Из-за проверок фактического места проживания количество переселенцев уменьшилось

Воскресенье, 25 декабря, 2016

Количество ВПЛ в Донецкой области уменьшилось на 22% после того, как начались массовые проверки места фактического проживания переселенцев органами соцзащиты и введен порядок назначения и восстановления социальных выплат.

По данным областного департамента соцзащиты населения, в регионе созданы 30 комиссий для проверок места фактического проживания переселенцев, сообщает ИА «Вчасно».

Так, по состоянию на конец года в Донецкой области взяты на учет 566,8 тысяч человек, переехавшие с неподконтрольной территории. Детей среди них – почти 70 тысяч чел, пенсионеров – 334,2 тысяч, людей с инвалидностью – 20,7 тысяч чел.

В органы соцзащиты уже обратились 190,7 тысяч переселенцев по вопросу назначения (возобновления) социальных выплат. Было составлено более 183 тысяч актов обследования материально-бытовых условий проживания ВПЛ.

Хуже других поставлена работа по проверке фактического проживания переселенцев в Волновахском и Никольском районах, по принятию решений по восстановлению выплат еще и в Доброполье.

ИА «Вчасно»



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