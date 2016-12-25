Фронтовая Горловка: курящего за рулем маршрутки водителя могут оштрафовать

Кроме того, граждан просят сообщать о нарушениях в транспортный отдел горадминистрации.

«Водителям автобусов, которые работают на городских автобусных маршрутах, согласно Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта категорически запрещено курить за рулем транспортного средства, так как салон автобуса, по сути, является общественным местом, в котором, как известно, дымить сигаретой запрещено», — говорится в сообщении.

Также во время движения транспортного средства запрещается пользоваться средствами связи, за что предусмотрен штраф в размере от 850 до 1020 рублей.