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Фронтовая Горловка: из-за ночных боев подача воды на город сокращена

Суббота, 24 декабря, 2016

23 декабря в результате боевых действий обесточена Донецкая фильтровальная станция, в районе Майорска повреждены линии электропередачи 35 кВ и 110 кВ, от которых осуществляется электроснабжение насосных станций третьего подъема канала Северский Донец-Донбасс.

В связи с этим подачу питьевой воды в Горловке по некоторым данным могут сократить практически вдвое.

Как говорится в сообщении компании «Вода Донбасса», в настоящее время на третьем подъеме канала от резервного электрического ввода в работе находится один насосный агрегат. Объем подаваемой воды значительно уменьшился, в результате подача воды из канала прекращена полностью на Макеевскую фильтровальную станцию и Мариупольские фильтровальные станции №1 и №2.

Кроме того, на 50 % сокращена подача воды из канала на Верхнекальмиусскую, две Енакиевские, Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Водоснабжение населенных пунктов, в которые вода подается через указанные станции, будет осуществляться из резервных водохранилищ.

Энергетики ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» ведут переговоры о получении допуска для выполнения ремонтных работ на поврежденных объектах.



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