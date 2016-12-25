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Киев готовит список товаров для торговли с неподконтрольным Донбассом

Воскресенье, 25 декабря, 2016

Кабинет министров Украины уже разрабатывает расширенный список товаров для торговли. Об этом в эфире «112 Украина» заявил советник министра по делам оккупированных территории и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

«Что предлагается — предлагается решить со всеми сторонами с нашей стороны, расширить перечень товаров, которыми можно будет торговать с этой территорией. В первую очередь, это продукты питания. Мы готовимся реинтегрировать эту территорию в правовое поле Украины. Мы должны понимать, что в ближайшее время, согласно всем договоренностям «нормандского» и минского формата, эта территория снова будет территорией Украины», — заявил он.

По его словам, это продукты, которые не имеют двойного назначения, которые не могут быть использованы для какой-то незаконной деятельности.

«Сегодня над этим списком работают СБУ, пограничники, таможенники и другие», — заявил он подтвердив, что это будет правительственное постановление.

«Есть возможность того, что территории отдельных районов Донецкой и Луганской области будут уже не отдельными районами, а просто территорией Украины… Как только все согласятся, я думаю, что в течение месяца это будет сделано (узаконено постановление, — ред.)», — отметил он.

Он добавил, что в тот момент, когда правительство начнет обсуждать допуск «украинской пищевой промышленности на рынок Крыма, то это будет означать, что Крым в ближайшее время вернется в Украину».

112.ua



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