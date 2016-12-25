В России рухнул Ту-154, летевший в Сирию

В России после вылета из Сочи пропал самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, который направлялся в Сирию.

Самолет совершал рейс из подмосковного Чкаловска, а в Сочи выполнял дозаправку. В ведомстве отметили, что после взлета, спустя 20 минут связь с ним пропала.

На борту самолета находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров были артисты ансамбля им.Александрова (64 человека), восемь военнослужащих РФ, девять журналистов и директор органищации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. При ее содействии за время военного конфликта на востоке Украины с неподконтрольных территорий были отправлены около 500 больных детей на лечение в Москву.

В некрологе Совета по правам человека при президенте РФ сказано, что Глинка собиралась лететь в Сирию, чтобы «отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии».

Сейчас на предполагаемом месте крушения ведутся поисковые работы, тела четырех погибших уже обнаружены.