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В России рухнул Ту-154, летевший в Сирию

Воскресенье, 25 декабря, 2016

В России после вылета из Сочи пропал самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, который направлялся в Сирию.

Самолет совершал рейс из подмосковного Чкаловска, а в Сочи выполнял дозаправку. В ведомстве отметили, что после взлета, спустя 20 минут связь с ним пропала.

На борту самолета находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров были артисты ансамбля им.Александрова (64 человека), восемь военнослужащих РФ,  девять журналистов и директор органищации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. При ее содействии за время военного конфликта на востоке Украины с неподконтрольных территорий были отправлены около 500 больных детей  на лечение в Москву.

В некрологе Совета по правам человека при президенте РФ сказано, что Глинка собиралась лететь в Сирию, чтобы «отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии».

Сейчас на предполагаемом месте крушения ведутся поисковые работы, тела четырех погибших уже обнаружены.

 



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