Фронтовая Горловка: полная тишина так и не наступила

В окрестностях города периодически слышна стрельба.

Воскресенье также не стало исключением. Сообщения о возобновлении боевых действий начали появляться после 17 час. по местному времени. Так, горловчане рассказали сначала о перестрелках в направлении Широкой Балки, а позднее — и в Зайцево. После 22 час. и до полуночи стрелковое было слышно на западе.

Продолжаются провокационные обстрелы и в районе Авдеевки, Марьинки и Докучаевска, на Мариупольском направлении. Тем не менее, несмотря на несоблюдение договоренностей, военные, да и мирное население, отмечают, что стало значительно спокойнее.