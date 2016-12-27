Савченко создает новую политсилу

Нардеп Надежда Савченко заявила о создании собственной политической партии под названием РУНА.

Сначала о своей партии Савченко должна была рассказать в понедельник, но затем перенесла время и место презентации политсилы «РУНА» на вторник, 27 декабря и из Киева во Львов.

Название новой политической силы расшифровывается как «Рух (движение), реформы, революция украинского народа».

Ранее она была исключена из партии и фракции «Батькивщина» и теперь является внефракционным депутатом ВР. Этому предшествовал скандал, разгоревшийся из-за встречи Савченко с Захарченко и Плотницким в Минске.