Папа Римский призвал помогать пострадавшим в Донбассе

Папа Римский Франциск в ходе рождественского послания Urbi et Orbi (Граду и миру) призвал мировое сообщество добиться прекращения войн.

«Настало время, чтобы оружие навсегда замолкло, а мировое сообщество активно занялось выработкой решения путем переговоров», — сказал он, выступая перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане.

«В ставшей мученицей Сирии было пролито слишком много крови», — добавил понтифик, призвав также положить конец конфликтам в других частях света, в частности, в Украине.

«Мир мужчинам и женщинам, которые сейчас страдают от последствий конфликта на востоке Украины. Там срочно нужно добиться общего стремления помогать населению и выполнять взятые на себя обязательства», — подчеркнул Папа Римский.

Он пожелал «мира всем, кто потерял близких людей из-за терактов» по всей планете.

На площадь Святого Петра послушать обращение Папы Римского пришли около 40 тысяч человек. Часть площади при этом была недоступна для верующих в связи с принятыми серьезными мерами безопасности.

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