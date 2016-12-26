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Спасатели получили новые машины

Понедельник, 26 декабря, 2016

24 декабря спасатели получили восемь пожарных автомобилей: 4 из них тяжелого типа на базе шасси КрАЗ, еще 4 — автомобили повышенной проходимости на базе шасси МАЗ общей стоимостью более 31 млн. тыс. грн.

Техника была закуплена на средства государственного бюджета по результатам проведения процедур открытых торгов.

Отмечается, что обновление автопарка в подразделениях ГСЧС будет продолжаться и далее.

В бюджете на 2017-й год ведомству выделено 600 млн. грн. на приобретение пожарно-спасательной техники.



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