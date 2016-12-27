Ветераны АТО решили начать блокаду «ЛДНР»

Ветераны батальонов Нацгвардии «Айдар» и «Донбасс» намерены приступить к блокаде неподконтрольных Украине районов Донбасса, таким образом повторяя похожую акцию подразделений этого типа в декабре 2014-го года.

Заявление на пресс-конференции в понедельник, 26 декабря, в Киеве сделали второй командир «Донбасса» Анатолий Виногродский, бывший и.о. начальника штаба «Айдара» Валентин Лихолит, а также Сергей Акимович, который должен возглавить так называемый штаб блокады.

Свою поддержку им высказал через Facebook бывший командир «Донбасса», народный депутат Семен Семенченко («Самопомощь»).

По словам выступавших, цель блокирования «ДНР/ЛНР» — заставить выпустить на свободу содержащихся там украинских военнопленных, раз ультиматум об освобождении не был выполнен до установленного срока. А лучший способ давления здесь — перекрыть поток крупных грузов через линию разграничения. Инициаторы блокады говорят о металле, угле, лесе, табачных изделиях, алкоголе, которые везут в ту или иную сторону. Причем это, якобы, происходит при попустительстве украинских властей, представители которых «участвуют в торговле». И с их стороны ветераны ожидают противодействия своим планам.

Акимович утверждает, что инициаторам блокады известны все ж/д ветки, по которым якобы перевозят грузы. «Мы знаем что и когда перевозится, выходим на тех, кто это «крышует», — говорит он. На обычных дорогах добробаты обещают организовать мобильные группы по борьбе с якобы незаконными грузами, возле стационарных пропускных пунктов с украинской стороны поставить собственных контролеров.

Кроме того, они угрожают добиваться прекращения водо- и энергоснабжения неподконтрольных территорий. «Это война, и люди, которые там нас поддерживают, поймут для чего мы это делаем. Надо заканчивать эту войну, которая не нужна ни украинскому народу, ни российскому», — заявил Лихолит.

Правда, штаб блокады пока только готовятся развернуть, но, как отметил Лихолит, один из мобилизационных пунктов (видимо, для сторонников идеи идеи) развернут даже на столичном Майдане.

По материалам Страна.UA