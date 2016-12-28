С 2014-го года более 6 тысяч россиян получили гражданство Украины

357 россиян получили гражданство Украины в соответствии с указами президента.

Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос экс-бойца АТО Маси Найема — брата нардепа Мустафы Найема.

-Так, по учетам ГМС Украины, в период с 2014 года по декабрь 2016 года гражданство Украины в упрощенном порядке по решению территориальных органов ДМС согласно статье 8 Закона („О гражданстве Украины” — ред.) по территориальному происхождению получили 6261 граждан Российской Федерации, – говорится в документе.

Кроме этого, 357 россиян получили гражданство Украины в соответствии с указами президента.

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