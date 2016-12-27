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В уходящем году в боях на Донбассе погибло 211 бойцов ВСУ

Вторник, 27 декабря, 2016

Боевые потери украинской армии в 2016-м году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью ВСУ на запрос ВВС Украина.

«Количество потерь в 2016-м году: боевых — 211, небоевых — 256″, — отмечается в сообщении.

В управлении также рассказали о потерях техники: «в течение 2016-го года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Украины составляют более 100 единиц».

В Генштабе также уточнили, что в этом году контракт с армией подписали более 68 тысяч человек, из них 7,5 тысяч — офицеры.

В то же время украинская армия получила тысячу единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены ВСУ.

ВВС Украина



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