Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Во вторник, 27 декабря, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

С 9 до 18 час. в связи с ремонтными работами без воды останутся жители ж/м 88-го квартала, ш. им. Ленина, Рудуч, а с 9 до 16 час. воды не будет на ул.60-летия СССР и ул.Комсомольская, 34.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 час. будет прекращена подача электроэнергии в Михайловке, с 8 до 15 час. — в нескольких домах на ул.Невского (№ 215-261, 210-252), на ул.Грибакиных (№ 211-231, 208-246), на ул.Черницына (№ 24-28, 11-27). Также с 9 до 17 час. не будет электроэнергии на следующих улицах: Армейская, Черникова (№ 47, 49, 48-60), Кореневского (№ 12, 14), Старицкого (№ 2-8, 1-9), Курнатовского (№ 31-69).