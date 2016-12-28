Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В среду, 28 декабря, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

С 9 до 15 час. в связи с ремонтными работами без воды останутся жители нескольких улиц в ж/м Румянцевский (ул.Бондаря, Активная, Чичкана).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 13 час. будет прекращена подача электроэнергии в большей части ж/м Комарова.