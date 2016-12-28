ОБСЕ из-за обстрелов пришлось эвакуировать свою базу в Светлодарске

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила в своем отчете, обнародованном во вторник, что была вынуждена эвакуировать свою патрульную базу, которая расположена недалеко от Горловки.

«Миссия эвакуировала передовую базу из Светлодарска 24 декабря из-за близости артиллерийских ударов на расстоянии 70 метров до базы 23 декабря. Из-за обстрелов вылетели окна на верхних этажах здания», — говорится в сообщении. На базу в Светлодарске наблюдатели вернулись утром 26 декабря. Кроме того, в отчете отмечается, что с вечера 22 декабря по 23 декабря было зафиксировано 1150 взрывов, которые в основном произошли в районе Светлодарска и Дебальцево.