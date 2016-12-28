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Луценко побывал на передовой и теперь хочет пройтись по бульварам Горловки

Среда, 28 декабря, 2016

Генпрокурор Юрий Луценко надеется пройтись по бульварам Горловки, где был на олимпиаде по английскому языку. Об этом он заявил на брифинге после посещения передовых позиция ВСУ.

Луценко рассказал, что во время визита в Донецкую область посетил передовую и передал бойцам АТО беспилотник и книги.

«Кроме того, посмотрел на Горловку, которую знаю с восьмого класса. Это был 1980 год, когда я в Горловке выиграл третье место на республиканской олимпиаде по английскому языку. Очень хорошо помню те времена. Поэтому посмотрел вблизи на Горловку с надеждой, что скоро пройду по бульварам, где будет так же много роз, как и в те годы, которые я помню, и намного меньше опасности, чем, к сожалению, сегодня есть», — заявил он.

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