Суд вынес приговор экипажу БМП, наехавшему на 8-летнюю девочку в Константиновке

В Константиновке закончился суд по делу о ДТП с участием военных.

Об этом сообщает местная газета «Провинция».

Напомним, в ДТП с участием БМП ВСУ погибла девочка 8 лет. Ее мать оказалась в больнице в больнице. Второй ребенок, находившийся во время аварии в коляске, не пострадал.

ДТП вызвало массовые протесты в городе.

Водителю бронетранспортера дали, фактически столько, сколько запрашивала военная прокуратура — 4 года.

Его командиру, находившемуся во время аварии в кабине грузовой машины, что возглавляла колонну, дали 2 года дисциплинарного батальона с лишением воинского звания.

Новости Донбасса