Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В четверг, 29 декабря, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

С 9 до 16 час. в связи с ремонтными работами без воды опять останутся жители нескольких улиц в ж/м Румянцевский (ул.Бондаря, Активная, Чичкана).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в части ж/м Победы: ул.Невского (№ 210-258, 216-261), Грибакиных (№ 211-231, 208-246), Черницына (№ 24-28, 11-27), а с 9.30 до 15.00 — в ж/м Мирный на ул.Ершова, Истомина, Серпуховская.