Фронтовая Горловка: вечером боевые действия вновь возобновились

Ни одного дня с момента установления «режима тишины» в Горловке не было тихо.

Стрелять, как обычно, начали вечером. Сначала местные жители сообщили о минометных «бахах» на юго-западе, затем западнее после одиночного тяжелого заработали крупнокалиберные пулеметы, на севере и северо-западе также были слышны перестрелки.

Позже появилась информация, что окрестности Зайцево «слушают» работу минометов, схожая ситуация сложилась и на юго-западе Горловки, но бой бы по ощущениям дальше — возможно, в районе Красного Партизана.

Перестрелки продолжались практически до полуночи.