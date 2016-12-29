Предприниматели Бахмутчины открыли на КПВВ «Майорск» логистический центр

Большим спросом среди посетителей центра пользуется мясо-молочная продукция.

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Майорск» заработал новый логистический центр, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Логистический центр создают предприниматели Бахмутчины (бывшего Артемовского района). За свой счет и своими силами», — отметил он на своей странице в Facebook.

По словам Жебривского, центр еще достраивается, однако за первый день работы его уже посетили более ста жителей неподконтрольных территорий Донеччины.

«Покупают в основном мясо-молочные продукты», — рассказал глава Донецкой ВГА.

Павел Жебривский сообщил о том, что, пользуясь случаем, посетил также недавно созданный офис военно-гражданской администрации и пункт оказания первой медицинской помощи на КПВВ «Майорск».

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