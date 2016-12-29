Фронтовая Горловка: Владимир Веселкин стал главой ВГА в Зайцево

Об этом сообщает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Сегодня подписал Распоряжение о назначении Владимира Веселкина руководителем военно-гражданской администрации поселка Зайцево, который находится на линии разграничения.

В конце ноября президент Украины подписал указ о создании ВГА в Зайцево. Мы подали на рассмотрение президенту кандидатуру Веселкина на должность главы ВГА. До войны Владимир Веселкин был поселковым головой Зайцево, которое в то время было административной частью Горловки», — говорится в сообщении.

После всех необходимых согласований, кандидатура Владимира Веселкина была утверждена в Администрации президента.