Захарченко заявил о намерении расширить территорию «ДНР» любым путем

Лидер самопровозглашенной республики считает, что «ДНР» принадлежит вся территория Донецкой области.

«Территорией проведенного в мае референдума была вся бывшая Донецкая область, поэтому сейчас все это территория ДНР. Мы будем настаивать, что результаты референдума были на всей территории бывшей Донецкой области».

По его словам, контролируемая сейчас Киевом часть бывшей Донецкой области — временно оккупированная территория.

«Подчеркиваю, временно оккупированная. Если не увенчаются успехом попытки решить вопрос освобождения земель мирным путем, тогда будем решать их, как сможем», — заявил Захарченко.