«Индекс оливье» в Горловке. Во сколько обойдется новогодний салат горловчанам?

Один из главных атрибутов новогоднего стола — салат оливье.

Сайт «Типичная Горловка» составил «индекс оливье» в Горловке — узнал, во сколько, в среднем, обойдется новогодний салат жителям города. Заодно сравнили цены с другими городами.

Для расчета были отобраны средние цены нескольких популярных местах для стандартного рецепта салата: килограмм куриного филе, картофель, морковь, репчатый лук, свежие огурцы, маринованные огурцы, зеленый горошек, десяток куриных яиц и майонез.

Итак, на центральном рынке куриное филе стоит (за кг) 230 р., картофель — 20 р., морковь — 22 р., репчатый лук — 22 р., свежие огурцы — 200 р., маринованные огурцы — 90 р., зеленый горошек — 65 р./стекл. банка, яйца — 65 р. за десяток, майонез — 42 р. за большую тубу. Общая стоимость чуть более 750 рублей. Схожие цены и на рынке в Бессарабке — здесь общая стоимость продуктового набора составила 777 рублей. Если делать закупки в супермаркете, то потратить придется еще немного больше — около 790 руб.

Издание также сравнило среднюю цену в Горловке с российскими и украинскими городами на основе цен в онлайн-магазинах (в других торговых точках несколько дешевле).

Город Цена Одесса (онлайн-магазин «Таврия В») 573 руб. Львов (онлайн-супермаркет Hit24) 705 руб. Горловка 760 руб.

Киев (онлайн-магазин «НОВУС») 795 руб. Ростов-на-Дону (интернет-магазин m-express24.ru) 831 руб. Москва (онлайн-магазин «О’КЕЙ») 889 руб.

*Расчет производился по курсу 2,28 руб за одну гривну.

