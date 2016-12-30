Как во время новогодних и рождественских праздников будут работать КПВВ

Пятница, 30 декабря, 2016
В праздничные на наиболее нагруженных контрольных пунктах въезда-выезда в зоне АТО обещают увеличить количество персонала всех служб для максимального уменьшения очередей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Геращенко.
«На новогоднии и рождественскии праздники на всех КПВВ на Донбассе будет увеличено количество персонала, чтобы разгрузить очереди и максимально способствовать гражданам проходить эти блокпосты. На наиболее нагруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорском будут увеличены смены, увеличат своих представителей все службы: и пограничники, и фискалы, и СБУ. Такую важную информацию сегодня я получила от руководства Государственной пограничной службы», — написала первый заместитель председателя ВР.
«Это важно в первую очередь для простых граждан. Наша общая цель — чтобы КПВВ исчезли с украинской земли вообще. Это станет возможным после восстановления контроля над украино-российской границей», — подчеркнула Геращенко.
Отметим, что контрольные пункты въезда-выезда в зоне проведения АТО на период новогодних праздников будут работать в штатном режиме , который установлен на зимний период.