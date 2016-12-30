В Украине разрешили сбивать самолеты-нарушители

Кабинет министров своим постановлением разрешил силам противовоздушной обороны Украины уничтожать воздушные суда, которые незаконно входят в украинское воздушное пространство, в том числе и над зоной проведения АТО на Донбассе.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Сбивать воздушные суда разрешается, если таковые вторглись в воздушное пространство Украины с целью совершения теракта, применяют оружие, проводят десантирование личного состава или техники.

Также Кабмин разрешил сбивать и беспилотные летательные аппараты, которые находятся в воздушном пространстве Украины с целью осуществления теракта, ведения разведки, а также обеспечения связи незаконных вооруженных формирований.

Подчеркивается, что огонь на поражение разрешается открывать после предупредительного огня самолетов-перехватчиков или вертолетов.

Апостроф